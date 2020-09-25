РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

РПЛ разрешила "Ротору" принять участие в игре 9-го тура против "Рубина".

"Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение матча с "Рубином", а также список футболистов, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут сыграть в матче", - говорится в заявлении лиги.

Напомним, что в "Роторе" была вспышка коронавируса из-за чего клубу присудили три технических поражения.

Матч между "Ротором" и "Рубином" состоится 27 сентября в 19:00 (мск).

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