Дани Алвес высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

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Дани Алвес высказался об уходе Суареса из "Барселоны"

Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес отреагировал на слова Лионеля Месси об уходе Луиса Суареса в "Атлетико".

"Реалии таковы уже долгое время. Они подтверждаются год за годом. Дело не в победах и поражениях, а в уважении, но они этого не знают", - оставил комментарий бразилец.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента. Уругваец выступал за каталонцев с 2014 года.

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