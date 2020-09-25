Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты

Новичок "Атлетико" Луис Суарес выбрал себе игровой номер.

Как сообщает твиттер клуба, уругваец будет выступать под 9-м номером. Ранее этот номер принадлежал Альваро Морате, который ушел в "Ювентус".

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента. С 2014 года игрок выступал за "Барселону".

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