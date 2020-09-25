Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты

Теги атлетико мадридлуис суарес

Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты

Новичок "Атлетико" Луис Суарес выбрал себе игровой номер.

Как сообщает твиттер клуба, уругваец будет выступать под 9-м номером. Ранее этот номер принадлежал Альваро Морате, который ушел в "Ювентус".

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента. С 2014 года игрок выступал за "Барселону".

Читайте также: "Атлетико" объявил о заключении контракта с Суаресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов