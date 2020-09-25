"Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера

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"Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера

"Зенит" не интересуется вингером ПСЖ Юлианом Дракслером, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям ресурса, питерский клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста, который получает в ПСЖ порядка 6 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что борьбу за 27-летнего немца ведут "Зенит" и "Краснодар".

В прошлом сезоне на счету Дракслера 6 голевых передач в 22 матчах.

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