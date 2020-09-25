Несколько клубов АПЛ нацелились на хавбека "Челси" Лофтус-Чика
Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик может в ближайшее время покинуть клуб.
Как сообщает The Guardian, арендовать 24-летнего футболиста хотят "Астон Вилла", "Вест Хэм" и еще несколько клубов АПЛ.
Напомним, что прошлым летом игрок подписал с клубом новое соглашение до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.
В прошлом сезоне Лофтус-Чик провел 9 матчей и отметился одной голевой передачей.
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|27
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|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18