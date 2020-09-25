Несколько клубов АПЛ нацелились на хавбека "Челси" Лофтус-Чика

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик может в ближайшее время покинуть клуб.

Как сообщает The Guardian, арендовать 24-летнего футболиста хотят "Астон Вилла", "Вест Хэм" и еще несколько клубов АПЛ.

Напомним, что прошлым летом игрок подписал с клубом новое соглашение до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лофтус-Чик провел 9 матчей и отметился одной голевой передачей.

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