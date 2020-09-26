Ривалдо прокомментировал уход Суареса в "Атлетико"

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Ривалдо прокомментировал уход Суареса в "Атлетико"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался об уходе Луиса Суареса в "Атлетико".

"Судя по всему, в игре с "Вильярреалом" центральным форвардом будет Антуан Гризманн. Мы пока не знаем, как это будет работать, однако даже если команда начнет хорошо, им все равно нужно подписать нового форварда.

"Барселоне" будет не хватать голов Суареса, однако Куман должен иметь план новой системы. Ведь это было его решением отпустить Суареса", - приводит слова Ривалдо Marca.

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