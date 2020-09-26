"Севилья" отклонила крупное предложение "Манчестер Сити" по своему защитнику

"Манчестер Сити" попытался заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает Goal.com, "горожане" предложили за 21-летнего француза 55 миллионов евро, однако получили отказ. Руководство "Севильи" полагает, что следующим летом сможет выручить за игрока еще больше денег.

Ранее интерес к футболисту также проявляли "Барселона" и "Реал".

В прошлом сезоне на счету Кунде два гола и две результативные передачи в 40 играх.

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