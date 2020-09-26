"Севилья" отклонила крупное предложение "Манчестер Сити" по своему защитнику
"Манчестер Сити" попытался заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Как сообщает Goal.com, "горожане" предложили за 21-летнего француза 55 миллионов евро, однако получили отказ. Руководство "Севильи" полагает, что следующим летом сможет выручить за игрока еще больше денег.
Ранее интерес к футболисту также проявляли "Барселона" и "Реал".
В прошлом сезоне на счету Кунде два гола и две результативные передачи в 40 играх.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18