"Атлетик" на выезде одолел "Эйбар"

Теги атлетик бильбаоэйбар

"Атлетик" на выезде одолел "Эйбар"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Эйбар" уступил "Атлетику".

"Эйбар" - "Атлетик" 1:2

Голы: Унаи Лопес, 40 - 0:1, Кике Гарсия, 48 - 1:1, Унаи Лопес, 87 - 1:2

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Корреа (Техеро, 71), Родригес, Бигас, Экспосито, Ресио (Кике Гонсалес, 46), Инуи (Арбилья, 84), Диоп, Кондзер (Леон, 46), Кике Гарсия (Муто, 90).

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Морсильо (Вильялибре, 58), Унаи Лопес (Весга, 90), Муниаин (Сансет, 85), Уильямс (Кордоба, 86).

Читайте также: "Леванте" одержал уверенную победу в матче с "Осасуной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"

"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов