Четыре футболиста "Краснодара" рискуют пропустить ответный матч с ПАОКом

"Краснодар" имеет кадровые проблемы перед ответной игрой против ПАОКа.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", скорее всего, матч пропустят нападающие Вандерсон и Маркус Берг, которые не смогли доиграть матч с "Сочи". Также поединок рискуют пропустить защитник Сергей Петров и хавбек Кайо Панталеао.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов между ПАОКом и "Краснодаром" пройдет 30 сентября. Первая игра завершилась победой "Краснодара" со счетом 2:1.

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