"Шахтер" добыл победу над "Олимпиком"
В рамках 4-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Олимпик".
"Горняки" имеют в своем активе 8 очков и отстают от лидирующего "Динамо" на два очка.
"Шахтер" - "Олимпик" 2:0
Голы: Коваленко, 64 - 1:0, Мораес, 66 - 2:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос (Тете, 90), Коваленко (Маркос Антонио, 76), Тайсон, Мораес (Фернандо, 81).
"Олимпик": Кичак, Зотько, Цымбалюк, Снурницын, Пасич (Ксенз, 80), Бабенко, Политыло (Завийский, 90), Лебеденко, Бенито (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 73), Тейшейра (Чогадзе, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13