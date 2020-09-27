"Шахтер" добыл победу над "Олимпиком"

В рамках 4-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Олимпик".

"Горняки" имеют в своем активе 8 очков и отстают от лидирующего "Динамо" на два очка.

"Шахтер" - "Олимпик" 2:0

Голы: Коваленко, 64 - 1:0, Мораес, 66 - 2:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос (Тете, 90), Коваленко (Маркос Антонио, 76), Тайсон, Мораес (Фернандо, 81).

"Олимпик": Кичак, Зотько, Цымбалюк, Снурницын, Пасич (Ксенз, 80), Бабенко, Политыло (Завийский, 90), Лебеденко, Бенито (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 73), Тейшейра (Чогадзе, 73).

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