"Спартак" показал, что осталось за кадром игры против "Тамбова"
"Спартак" выложил видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча с "Тамбовом" (2:0).
На видео показана разминка футболистов перед матчем, самые интересные моменты встречи, а также эмоции игроков и тренеров.
Напомним, что оба гола на свой счет записал защитник Айртон. Эта первая игра, в которой Александр Кокорин появился в стартовом составе.
"Спартак" с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре их ожидает поединок против "Зенита".
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