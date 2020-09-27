"Севилья" добыла выездную победу над "Кадисом", "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом"
Представляем результаты матчей 3-го тура испанской Примеры.
"Кадис" - "Севилья" 1:3
Голы: Сальви Санчес, 48 - 1:0, де Йонг, 65 - 1:1, Мунир, 90 - 1:2, Ракитич, 90 - 1:3
"Кадис": Сифуэнтес, Маркос Мауро, Эспино, Кала, Карселен, Хосе Мари (Малбашич, 76), Сальви Санчес (Фали Хименес, 84), Йонссон (Аугусто Фернандес, 71), Помбо (Бодижер, 85), Алекс Фернандес, Негредо (Лосано, 77).
"Севилья": Буну, Навас, Серджи Гомес (Жордан, 60), Диего Карлос, Акунья, Гудель, Ракитич, Сусо (Оскар Родригес, 69), Оливер Торрес (Мунир, 61), Окампос (Хиль, 78), Эн-Несири (де Йонг, 61).
"Вальядолид" - "Сельта" 1:1
Голы: Аспас, 44 - 0:1, Гвардиола (пен), 66 - 1:1
"Вальядолид": Роберто, Санчес, Начо Мартинес, Перес, Бруно Гонсалес, Кике Перес, Тони Вилья (Плано, 73), Орельяна (Эрвиас, 58), Сан-Эметерио, Рауль Карнеро (Маркос Андре, 58), Гвардиола.
"Сельта": Вильяр, Мальо, Айду, Оласа, Мурильо, Бельтран (Араухо, 81), Тапия (Йокушлу, 80), Мор (Мендес, 60), Денис Суарес (Баэса, 60), Нолито (Санти Мина, 72), Аспас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14