Луис Суарес поделился эмоциями после дебюта в "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался о своем дебюте за мадридский клуб в игре против "Гранады" (6:1).

Уругваец появился на поле во втором тайме, успев забить два гола и отдать ассист.

"Иногда футболистам необходимы перемены. В "Атлетико" прекрасно приняли меня. Я очень доволен дебютом и счастлив трем очкам в первой игре. Посмотрим, что будет дальше, сезон только начался", - приводит слова Суареса Marca.

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