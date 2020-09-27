Азмун поделился информацией о своей травме

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал свою травму, полученную в игре с "Уфой" (6:0).

"Спасибо всем за поддержку. Я думал, что у меня очень серьезное повреждение. Сегодня мне сделали МРТ и опасения не подтвердились. Надеюсь, что буду готов к ближайшим играм", - написал Азмун в инстаграме.

Отметим, что в следующем туре "Зенит" встретится со "Спартаком". Матч запланирован на 3 октября.

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