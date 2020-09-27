Азмун поделился информацией о своей травме

Теги сердар азмунзенит санкт-петербургтравмы

Азмун поделился информацией о своей травме

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал свою травму, полученную в игре с "Уфой" (6:0).

"Спасибо всем за поддержку. Я думал, что у меня очень серьезное повреждение. Сегодня мне сделали МРТ и опасения не подтвердились. Надеюсь, что буду готов к ближайшим играм", - написал Азмун в инстаграме.

Отметим, что в следующем туре "Зенит" встретится со "Спартаком". Матч запланирован на 3 октября.

Читайте также: Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов