Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка"

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Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка"

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победе на ЦСКА (1:0).

"Поздравляю команду. Бойцы. Мне понравилась наша игра, мы заслужили эти три очка. Забили всего один гол, однако два раза попадали в штангу, один раз - в перекладину. Могли завершить игру и раньше. В последних матчах нам было непросто, однако мы не пропустили ни одного гола. Я смотрю на команду, и это молодцы! Спасибо всем. Мы - очень качественная команда, хотя лишились лидеров.

У меня всегда есть уважение к себе, к СМИ, к сопернику. Это неуважение, если бы я сказал, что сегодня сработал наш план. Перед игрой я сказал, что очень уважаю ЦСКА и их тренера. Я рад, что мы победили. И это все о чем я хочу говорить сейчас", - заявил Николич.

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