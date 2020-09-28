Фати для 10 голов за "Барселону" понадобилось 15 ударов в створ ворот

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Фати для 10 голов за "Барселону" понадобилось 15 ударов в створ ворот

Вингер "Барселоны" Ансу Фати забил два гола в матче Примеры с "Вильярреалом" (4:0).

17-летний футболист забил за основную команду каталонцев 10 голов и для этого ему понадобилось пробить 15 ударов в створ ворот соперника.

Напомним, что ранее "Барса" перевела Фати в основную команду, что привело к увеличению его клаусулы со 170 до 400 миллионов евро.

Всего Фати провел за "Барселону" 34 игры, забил восемь голов и отдал один ассист.

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