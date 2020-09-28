"Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ

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"Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ

В рамках 9-го тура РПЛ "Химки" одержали минимальную победу над "Динамо".

"Динамо" с 14 очками занимает девятое место, "Химки" идут 14-ми.

"Химки" - "Динамо" 1:0

Гол: Ломовицкий, 19 - 1:0

"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Гапон, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Боженов, Трошечкин, Дядюн (Конате, 79).

"Динамо": Шунин, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Лесовой, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Н`Жи (Грулев, 46), Комличенко (Игбоун, 70).

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