ПСЖ продлил контракт с Булкой

ПСЖ объявил о продлении соглашения с вратарем Марчином Булкой.

Как сообщает твиттер парижан, новый договор с 20-летним поляком будет действовать до лета 2025 года.

Отмечается, что ПСЖ отправил Булку в аренду в испанскую "Картахену".

Булка перебрался в ПСЖ летом 2019 года. За это время он провел всего два матча.

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