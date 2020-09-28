"Лацио" подтвердил грядущий переход хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Лацио" подтвердил грядущий переход хавбека "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра продолжит карьеру в "Лацио".

"Перейра станет игроком "Лацио" в течение следующих двух-трех дней", - заявил директор "орлов" Игли Таре.

Ранее сообщалось, что римский клуб арендует игрока с правом последующего выкупа.

Перейра выступает за основную команду "МЮ" с 2014 года. За это время он провел 75 игр, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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