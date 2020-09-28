Хюсай отказался от перехода в "Спартак"

Теги спартак москваэльсеид хюсайнаполи

Хюсай отказался от перехода в "Спартак"

Переход защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая в "Спартак" не состоится.

По сведениям AreaNapoli, 26-летний албанец принял решение продлить контракт с неаполитанцами. Возможно, заключение соглашения состоится в октябре во время перерыва на матчи сборных.

Напомним, что "Наполи" требовал за Хюсая 10 миллионов евро, однако "Спартак" предлагал только 7 миллионов.

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