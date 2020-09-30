Убежавший в туалет во время игры "Тоттенхэм" - "Челси" Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту на унитазе
Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер пошутил над ситуацией, в которую он попал во время игры 1/8 финала Кубка английской лиги против "Челси" (1:1, по пенальти 5:4).
Напомним, что во втором тайме футболист покинул поле, чтобы сбегать в туалет.
"Я ничего не мог с этим делать. Позыв природы", - прокомментировал ситуацию игрок после матча.
Позже Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту матча на унитазе и опубликовал в инстаграме.
"Вот кто настоящий игрок матча", - подписал фото Дайер.
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