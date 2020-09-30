Убежавший в туалет во время игры "Тоттенхэм" - "Челси" Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту на унитазе

Теги тоттенхэмчелсиэрик дайер

Убежавший в туалет во время игры "Тоттенхэм" - "Челси" Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту на унитазе

Хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер пошутил над ситуацией, в которую он попал во время игры 1/8 финала Кубка английской лиги против "Челси" (1:1, по пенальти 5:4).

Напомним, что во втором тайме футболист покинул поле, чтобы сбегать в туалет.

"Я ничего не мог с этим делать. Позыв природы", - прокомментировал ситуацию игрок после матча.

Позже Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту матча на унитазе и опубликовал в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The real M.O.M

Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

"Вот кто настоящий игрок матча", - подписал фото Дайер.

Читайте также: Игрок "Тоттенхэма" объяснил, почему он убежал с поля во время матча с "Челси". | http://soccernews.ru
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