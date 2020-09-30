Моуринью высказался о ситуации с Дайером
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с Эриком Дайером, сбежавшим в туалет во время игры против "Челси" (1:1, по пенальти 5:4).
"То, что произошло с Дайером, ненормально, я должен по-своему похвалить его. Необходимо запретить футболистам участвовать в двух играх за 48 часов на таком уровне. То, что произошло, неестественно.
Он вынужден был убежать. Возможно, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось оказать давление на него, чтобы он вернулся, однако он хороший пример для всех. Если АПЛ наплевать на футболистов, то мне нет", - приводит слова Моуринью ВВС.
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