Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест близок к переходу в "Барселону".
Как сообщает твиттер Альфредо Мартинеса, 19-летний американец уже прилетел в Испанию для подписания контракта с каталонским клубом.
Ожидается, что Дест заключит с "Барселоной" соглашение до 2025 года. Стоимость трансфера составит 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Деста два гола и шесть результативных передач в 36 играх.
Читайте также: СМИ узнали, когда Дест станет игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги
-
Киевское "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в Лигу Чемпионов
-
"Манчестер Сити" объявил о трансфере Рубена Диаша
Лента новостей
-
Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Байер" согласовал трансфер защитник "Арсенала"
-
"Зенит" не интересуется Семеновым
-
Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"
-
Моуринью высказался о ситуации с Дайером
-
Убежавший в туалет во время игры "Тоттенхэм" - "Челси" Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту на унитазе
-
Луческу будет самым возрастным тренером в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши
-
1
Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника сборной России
-
3
На стадионе "Ростова" прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье
-
2
Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны"
-
Игрок "Тоттенхэма" объяснил, почему он убежал с поля во время матча с "Челси"
-
"Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии"
-
"Хетафе" разгромил "Бетис" и вышел на 1-е место в Ла Лиге
-
1
Футболист "Тоттенхэма" убежал в туалет посреди матча с "Челси". Моуринью погнался за игроком
-
"Ференцварош" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14