Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"

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Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест близок к переходу в "Барселону".

Как сообщает твиттер Альфредо Мартинеса, 19-летний американец уже прилетел в Испанию для подписания контракта с каталонским клубом.

Ожидается, что Дест заключит с "Барселоной" соглашение до 2025 года. Стоимость трансфера составит 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Деста два гола и шесть результативных передач в 36 играх.

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