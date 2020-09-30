"Байер" согласовал трансфер защитник "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац близок к переходу в "Байер".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "фармацевты" заплатят за 27-летнего игрока 11 миллионов евро плюс бонусы. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие два дня.
Колашинац выступал за "канониров" с 2017 года. За это время он провел 107 матчей, забил 5 голов и отдал 15 ассистов.
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|О
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|32
|76
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
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|32
|20