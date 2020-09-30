"Байер" согласовал трансфер защитник "Арсенала"

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"Байер" согласовал трансфер защитник "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац близок к переходу в "Байер".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "фармацевты" заплатят за 27-летнего игрока 11 миллионов евро плюс бонусы. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие два дня.

Колашинац выступал за "канониров" с 2017 года. За это время он провел 107 матчей, забил 5 голов и отдал 15 ассистов.

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