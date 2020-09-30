"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
"Милан" намерен укрепить линию защиты до закрытия трансферного окна.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "россонери" сделали предложение об аренде защитника "Реала" Начо Фернандеса.
Кроме того, "Милан" хочет арендовать Диогу Далота у "Манчестер Юнайтед". Однако манкунианцы настаивают на полноценной продаже игрока.
Напомним, что "Милан" участвует в отборочном раунде Лиги Европы, где разыграет с "Рио Аве" путевку в групповой этап.
Читайте также: "Милан" намерен перехватить трансферную цель "Лестера" и "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
главное
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги
-
Киевское "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Байер" согласовал трансфер защитник "Арсенала"
-
"Зенит" не интересуется Семеновым
-
Дест прибыл в Испанию для подписания контракта с "Барселоной"
-
Моуринью высказался о ситуации с Дайером
-
Убежавший в туалет во время игры "Тоттенхэм" - "Челси" Дайер сфотографировал награду лучшему футболисту на унитазе
-
Луческу будет самым возрастным тренером в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши
-
1
Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника сборной России
-
3
На стадионе "Ростова" прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье
-
2
Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны"
-
Игрок "Тоттенхэма" объяснил, почему он убежал с поля во время матча с "Челси"
-
"Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии"
-
"Хетафе" разгромил "Бетис" и вышел на 1-е место в Ла Лиге
-
1
Футболист "Тоттенхэма" убежал в туалет посреди матча с "Челси". Моуринью погнался за игроком
-
"Ференцварош" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17