"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

"Милан" намерен укрепить линию защиты до закрытия трансферного окна.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "россонери" сделали предложение об аренде защитника "Реала" Начо Фернандеса.

Кроме того, "Милан" хочет арендовать Диогу Далота у "Манчестер Юнайтед". Однако манкунианцы настаивают на полноценной продаже игрока.

Напомним, что "Милан" участвует в отборочном раунде Лиги Европы, где разыграет с "Рио Аве" путевку в групповой этап.

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