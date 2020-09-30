Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"
РФС назначил арбитров и инспекторов на игры 10-го тура РПЛ.
3 октября, суббота
"Уфа" - "Ротор": арбитр - Виталий Мешков; ассистенты - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр - Лаша Верулидзе; ВАР - Алексей Амелин; АВАР - Илья Елеференко; инспектор - Юрий Чеботарев.
"Тамбов" - "Арсенал": арбитр - Владислав Безбородов; ассистенты - Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный арбитр - Евгений Буланов; ВАР - Павел Шадыханов; АВАР - Алексей Лунев; инспектор - Андрей Бутенко.
"Урал" - ЦСКА: арбитр - Станислав Васильев; ассистенты - Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Дмитрий Стрельцов; ВАР - Сергей Иванов; АВАР - Тихон Калугин; инспектор - Алексей Румянцев.
"Спартак" - "Зенит": арбитр - Павел Кукуян; ассистенты - Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный арбитр - Николай Волошин; ВАР - Сергей Карасев; АВАР - Николай Богач; инспектор - Геннадий Куличенков.
4 октября, воскресенье
"Локомотив" - "Химки": арбитр - Евгений Кукуляк; ассистенты - Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный арбитр - Игорь Низовцев; ВАР - Артем Любимов; АВАР - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Анохин.
"Рубин" - "Ахмат": арбитр - Владимир Москалев; ассистенты - Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный арбитр - Артур Федоров; ВАР - Михаил Вилков; АВАР - Алексей Стипиди; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
"Сочи" - "Ростов": арбитр - Евгений Турбин; ассистенты - Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный арбитр - Олег Соколов; ВАР - Игорь Панин; АВАР - Антон Кобзев; инспектор - Сергей Французов.
"Динамо" - "Краснодар": арбитр - Кирилл Левников; ассистенты - Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный арбитр - Роман Сафьян; ВАР - Алексей Сухой; АВАР - Игорь Демешко; инспектор - Сергей Зуев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22