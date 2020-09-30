Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"

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Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"

РФС назначил арбитров и инспекторов на игры 10-го тура РПЛ.

3 октября, суббота

"Уфа" - "Ротор": арбитр - Виталий Мешков; ассистенты - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр - Лаша Верулидзе; ВАР - Алексей Амелин; АВАР - Илья Елеференко; инспектор - Юрий Чеботарев.

"Тамбов" - "Арсенал": арбитр - Владислав Безбородов; ассистенты - Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный арбитр - Евгений Буланов; ВАР - Павел Шадыханов; АВАР - Алексей Лунев; инспектор - Андрей Бутенко.

"Урал" - ЦСКА: арбитр - Станислав Васильев; ассистенты - Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Дмитрий Стрельцов; ВАР - Сергей Иванов; АВАР - Тихон Калугин; инспектор - Алексей Румянцев.

"Спартак" - "Зенит": арбитр - Павел Кукуян; ассистенты - Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный арбитр - Николай Волошин; ВАР - Сергей Карасев; АВАР - Николай Богач; инспектор - Геннадий Куличенков.

4 октября, воскресенье

"Локомотив" - "Химки": арбитр - Евгений Кукуляк; ассистенты - Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный арбитр - Игорь Низовцев; ВАР - Артем Любимов; АВАР - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Анохин.

"Рубин" - "Ахмат": арбитр - Владимир Москалев; ассистенты - Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный арбитр - Артур Федоров; ВАР - Михаил Вилков; АВАР - Алексей Стипиди; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.

"Сочи" - "Ростов": арбитр - Евгений Турбин; ассистенты - Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный арбитр - Олег Соколов; ВАР - Игорь Панин; АВАР - Антон Кобзев; инспектор - Сергей Французов.

"Динамо" - "Краснодар": арбитр - Кирилл Левников; ассистенты - Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный арбитр - Роман Сафьян; ВАР - Алексей Сухой; АВАР - Игорь Демешко; инспектор - Сергей Зуев.     

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4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
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