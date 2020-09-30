"Манчестер Сити" выбирает между защитниками "Баварии" и "Аякса"

Теги манчестер ситидавид алабаниколас тальяфикоаяксбавария мюнхен

"Манчестер Сити" выбирает между защитниками "Баварии" и "Аякса"

"Манчестер Сити" планирует приобрести левого защитника.

Как сообщает Daily Mail, "горожане" выбирают между защитником "Баварии" Давидом Алабой и Николасом Тальяфико из "Аякса".

Контракт Тальяфико с клубом действует до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Соглашение Алабы истекает следующим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Читайте также: "Манчестер Сити" объявил о трансфере Рубена Диаша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов