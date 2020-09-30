"Манчестер Сити" выбирает между защитниками "Баварии" и "Аякса"

"Манчестер Сити" планирует приобрести левого защитника.

Как сообщает Daily Mail, "горожане" выбирают между защитником "Баварии" Давидом Алабой и Николасом Тальяфико из "Аякса".

Контракт Тальяфико с клубом действует до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Соглашение Алабы истекает следующим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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