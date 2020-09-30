Эвра рассказал о расистских письмах и посылках с фекалиями, которые приходили в сборную Франции

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Эвра рассказал о расистских письмах и посылках с фекалиями, которые приходили в сборную Франции

Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра выступил с критикой в адрес президента федерации футбола этой страны Ноэля Ле Гре.

Ранее Ле гре заявил, что "проблемы расизма в футболе нет, либо она несущественна".

"Ле Гре нужно уволить, потому что он сильно облажался. Это серьезно, у меня нет слов. Разве у него хватит смелости выставить свою кандидатуру? Мы не можем этого допустить. Он говорил так, словно находился в своем квартале. Я полностью потерял к тебе уважение, однако баски - солидные и почтительные люди", - приводит слова Эвра RMC Sport.

Эвра также рассказал о проявлении расизма в сборной Франции.

"Ты отлично знаешь, что происходит в шато. Сколько расистских писем нам туда приходит? "Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!"

Сколько таких писем? Их прячут, однако некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные фекалий", - заявил Эвра.

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