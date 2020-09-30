"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину

Теги спартак москваалександр кокоринфиорентина

"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину

"Фиорентина" пыталась приобрести форварда "Спартака" Александра Кокорина.

По сведениям РБК, итальянский клуб предлагал за футболиста 7 миллионов евро, однако "Спартак" счел предложение невыгодным.

Отмечается, что если "Спартак" и продаст Кокорина, то только за большую сумму.

"Спартак" подписал Кокорина минувшим летом в качестве свободного агента. На его счету три игры, в которых результативными действиями он не отличился.

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