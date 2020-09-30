РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября

Теги сергей семакдоменико тедесковиктор гончаренкомурад мусаевмарко николич

РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября

Стали известны имена претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в сентябре.

За награду поборются Сергей Семак ("Зенит"), Доменико Тедеско ("Спартак"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Марко Николич ("Локомотив") и Мурад Мусаев ("Краснодар").

Напомним, что лучшим тренером августа стал Доменико Тедеско.

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