"Бавария" нацелилась на Лемара

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"Бавария" нацелилась на Лемара

Хавбек "Атлетико" Тома Лемар попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Sport Bild, наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик хочет добавить глубины составу, а Лемар способен играть на разных позициях в атаке. Кроме того, в "Баварии" считают, что Лемар сможет быстро адаптироваться, так как в составе есть целый ряд французов.

Отмечается, что "Бавария" рассматривает вариант с арендой Лемара, однако "Атлетико" будет настаивать на полноценном трансфере.

В прошлом сезоне Лемар провел 29 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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