УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
УЕФА намерен и далее разводить российские и украинские клубы в еврокубках.
"Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином", - говорится в заявлении УЕФА.
Напомним, что ранее в квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Краснодар" попал на киевское "Динамо", однако клубы развели.
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