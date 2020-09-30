УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

УЕФА намерен и далее разводить российские и украинские клубы в еврокубках.

"Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что ранее в квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Краснодар" попал на киевское "Динамо", однако клубы развели.

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