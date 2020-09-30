РПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца

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РПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца

РПЛ составила список кандидатов на звание лучшего футболиста в сентябре.

За награду поборются нападающий "Зенита" Артем Дзюба (5 голов и 1 ассист в 3 играх), голкипер "Локомотива" Гильерме (3 сухих матча из трех), полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа (3 гола в 3 играх), защитник "Спартака" Аиртон (дубль в матче с "Тамбовом") и вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия (один гол).

Отметим, что в голосовании примут участие болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

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