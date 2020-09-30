РПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
РПЛ составила список кандидатов на звание лучшего футболиста в сентябре.
За награду поборются нападающий "Зенита" Артем Дзюба (5 голов и 1 ассист в 3 играх), голкипер "Локомотива" Гильерме (3 сухих матча из трех), полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа (3 гола в 3 играх), защитник "Спартака" Аиртон (дубль в матче с "Тамбовом") и вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия (один гол).
Отметим, что в голосовании примут участие болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22