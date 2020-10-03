Кузяев первым прибыл на базу сборной России

Теги далер кузяевроссия

Кузяев первым прибыл на базу сборной России

Хавбек Далер Кузяев, являющийся свободным агентом, первым прибыл на базу сборной России.

"Кузяев первый из игроков прибыл на базу в Новогорске. Сборы начинаются", - сообщили в пресс-службе сборной.

Напомним, что 8 октября Россия проведет товарищескую игру против Швеции. Также 11 и 14 октября октября россиян ожидают матчи Лиги Наций против Турции и Венгрии соответственно.

Читайте также: Октябрьские матчи сборной России смогут посетить болельщики. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"

Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов