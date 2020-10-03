"Спартак" имеет самую длинную серию матчей с забитыми голами среди клубов РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

Сообщается, что "красно-белые" забили в 14-й игре кряду, что является самой продолжительной серией среди клубов РПЛ.

В последний раз московский клуб не забивал в игре прошлого сезона против "Сочи" (0:1), которая состоялась 11 июля.

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