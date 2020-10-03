Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о матче против "Спартака" (1:1).

"Мы неплохо сыграли в первом тайме, было несколько моментов. После перерыва забили, однако к сожалению, в конце пропустили. Не смогли одержать победу, конечно, расстроены.

"Спартак" действовал активно и агрессивно. Мы были готовы к этому. После перерыва они стали больше позиционно защищаться, у нас были контроль, моменты, подходы. Однако во втором тайме концентрации нам не хватало.

Справедливый ли результат? Трудно сказать. Когда в конце пропускаешь, конечно, это обидно", - заявил Семак.

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