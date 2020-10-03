"Ювентус" выявил двух больных коронавирусом

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"Ювентус" выявил двух больных коронавирусом

В "Ювентусе" выявлены два новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает твиттер клуба, заболевание обнаружено у сотрудников клуба, которые не являются ни футболистами, ни представителями технического или медицинского персонала.

Отмечается, что команда ушла на самоизоляцию. Завтра, 4 октября, "Ювентус" должен играть против "Наполи" в рамках Серии А.

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