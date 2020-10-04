"Нант" в меньшинстве проиграл "Ницце"

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"Нант" в меньшинстве проиграл "Ницце"

В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Ницца" одержала победу над "Нантом".

"Ницца" - "Нант" 2:1

Голы: Данте, 27 - 1:0, Луза (пен), 45 - 1:1, Тюрам, 62 - 2:1

"Ницца": Бенитес, Пельмар (Данилюк, 46), Лотомба, Данте, Камара, Тюрам (Труйе, 85), Ле-Мелу, Рони Лопеш, Дольберг, Маолида (Ндойе, 79), Гуири.

"Нант": Лафон, Фабио, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Блас (Коко, 69), Чиривелья (Кастеллетто, 15), Луза (Туре, 80), Абед, Саймон (Бамба, 69), Коло-Муани (Эмон, 80).

Удаление: Жиротто (3).

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