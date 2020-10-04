"Нант" в меньшинстве проиграл "Ницце"
В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Ницца" одержала победу над "Нантом".
"Ницца" - "Нант" 2:1
Голы: Данте, 27 - 1:0, Луза (пен), 45 - 1:1, Тюрам, 62 - 2:1
"Ницца": Бенитес, Пельмар (Данилюк, 46), Лотомба, Данте, Камара, Тюрам (Труйе, 85), Ле-Мелу, Рони Лопеш, Дольберг, Маолида (Ндойе, 79), Гуири.
"Нант": Лафон, Фабио, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Блас (Коко, 69), Чиривелья (Кастеллетто, 15), Луза (Туре, 80), Абед, Саймон (Бамба, 69), Коло-Муани (Эмон, 80).
Удаление: Жиротто (3).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13