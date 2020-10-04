Главные новости дня: 3 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 октября.

"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ.

ЦСКА вдесятером обыграл "Урал", "Тамбов" и "Арсенал" сильнейшего не выявили.

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо.

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом".

"Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона.

"Атлетико" потерял очки во втором матче подряд.

Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом".

"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики".

"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга".

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Эдинсона Кавани.

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