Главные новости дня: 3 октября

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Главные новости дня: 3 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 октября.

"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ.

ЦСКА вдесятером обыграл "Урал", "Тамбов" и "Арсенал" сильнейшего не выявили.

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо.

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом".

"Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона.

"Атлетико" потерял очки во втором матче подряд.

Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом".

"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики".

"Зенит" согласовал трансфер хавбека "Спортинга".

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Эдинсона Кавани.

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"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Кавани

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Кавани

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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