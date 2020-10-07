Винисиус назвал Бензема своим кумиром

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор высказался о Кариме Бензема.

"Бензема - мой кумир. Для меня большая честь выступать с ним за одну команду. Мы всегда обсуждаем, что я могу улучшить свою игру, а также о том, как он может мне помочь.

Когда я перешел в "Реал", он меня не знал, однако все же начал мне помогать, и теперь он продолжает это делать, он говорит мне сохранять спокойствие и помогает мне принимать верные решения. Футболисты "Реала" знают, что я их слушаю и учусь вместе с ними", - приводит слова Винисиуса RMTV.

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