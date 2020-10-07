Товарищеские матчи: Дания разгромила Фареры, Черногория сыграла вничью с Латвией
Представляем результаты товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Эстония - Литва 1:3
Голы: Новиковас, 14 - 0:1, Сиргедас, 32 - 0:2, Новиковас, 46 - 0:3, Марин, 58 - 1:3
Мальта - Гибралтар 2:0
Голы: Нвоко, 8 - 1:0, Каруана, 90 - 2:0
Черногория - Латвия 1:1
Голы: Тарасов, 26 - 0:1, Иванович, 90 - 1:1
Кипр - Чехия 1:2
Голы: Голеш, 13 - 0:1, Лоизу, 32 - 1:1, Дарида (пен), 43 - 1:2
Дания - Фарерские о-ва 4:0
Голы: Ольсен, 22 - 1:0, Эриксен (пен), 27 - 2:0, Мэле, 32 - 3:0, Корнелиус, 45 - 4:0
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