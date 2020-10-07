"Уфа" выбирает между Рахимовым и Кононовым

"Уфа" определила еще одного кандидата на пост главного тренера команды.

Как сообщает "Матч ТВ", клуб рассматривает вариант с приглашением Рашида Рахимова. Напомним, что ранее "Уфа" хотела позвать Олега Кононова.

Последним клубом Рахимова был "Ахмат", который он покинул в 2019 году. Кононов в прошлом месяце покинул пост тренера "Риги".

После 10 туров "Уфа" занимает в РПЛ 15-е место, имея в активе 6 очков.

Читайте также: Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы". | http://soccernews.ru