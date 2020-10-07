Кутепов мог продолжить карьеру в "Зените"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов мог оказаться в "Зените" в минувшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов, 27-летний россиянин не входит в планы наставника московского клуба Доменико Тедеско, поэтому он просил найти ему новую команду.

Интерес к Кутепову проявил "Зенит", однако до конкретных переговоров между клубами не дошло. "Зенит" решил оставить в команде Дениса Терентьева.

В текущем сезоне РПЛ Кутепов принял участие в двух матчах из десяти.

Читайте также: Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru