Кутепов мог продолжить карьеру в "Зените"

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Кутепов мог продолжить карьеру в "Зените"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов мог оказаться в "Зените" в минувшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов, 27-летний россиянин не входит в планы наставника московского клуба Доменико Тедеско, поэтому он просил найти ему новую команду.

Интерес к Кутепову проявил "Зенит", однако до конкретных переговоров между клубами не дошло. "Зенит" решил оставить в команде Дениса Терентьева.

В текущем сезоне РПЛ Кутепов принял участие в двух матчах из десяти.

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