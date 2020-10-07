"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом"

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"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом"

Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак" после матча с "Зенитом" (1:1).

В отношении генерального директора клуба Шамиля Газизова и юридического лица АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" были  составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, а материалы были направлены в Тушинский районный суд.

Отмечается, что данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Причиной судебного разбирательства стало то, что "Спартак" не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Кроме того, "Спартак" превысил допустимое число болельщиков на стадионе.

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