Озила и Папастатопулоса не будет в заявке "Арсенала" на Лигу Европы

"Арсенал" вскоре объявит заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает журналист Football London Джеймс Бендж, в заявку не будут включены защитник Сократис Папастатопулос и хавбек Месут Озил.

Напомним, что в одну группу с "Арсеналом" попали "Рапид", "Мольде" и "Дандолк".

В текущем сезоне оба футболиста не приняли участие ни в одном матче.

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