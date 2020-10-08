Жиру вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Франции
Форвард сборной Франции Оливье Жиру отметился двумя голами в товарищеской игре против Украины (7:1).
34-летний француз забил за сборную 41-й и 42-й голы. Как сообщает Gracenote Live, он вышел на второе место в списке бомбардиров Франции, обойдя Мишеля Платини, на счету которого 41 гол.
Отметим, что лучшим бомбардиром в истории сборной является Тьерри Анри - 51 гол.
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