Жиру вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Франции

Теги францияоливье жирустатистика

Жиру вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отметился двумя голами в товарищеской игре против Украины (7:1).

34-летний француз забил за сборную 41-й и 42-й голы. Как сообщает Gracenote Live, он вышел на второе место в списке бомбардиров Франции, обойдя Мишеля Платини, на счету которого 41 гол.

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории сборной является Тьерри Анри - 51 гол.

Читайте также: Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 октября

Главные новости дня: 7 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов