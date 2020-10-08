Главные новости дня: 7 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 октября.
Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче.
"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы.
Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу.
УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21.
УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы.
"Уфа" выбирает между Рашидом Рахимовым и Олегом Кононовым.
"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом".
"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом".
Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Жозепа Бартомеу.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 7 октября
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Жиру вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Франции
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"Счастлив видеть вас, друзья": Рамос поделился совместным фото с Роналду и Пепе
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Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины от сборной Франции
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Рамос побил рекорд Касильяса по количеству сыгранных минут в сборной Испании
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Еще один футболист "Интера" заразился коронавирусом
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Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории
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"Спартак" может подписать двух футболистов до закрытия трансферного окна
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Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче
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Товарищеские матчи: Португалия и Испания победителя не выявили, Нидерланды уступили Мексике, Германия сыграла вничью с Турцией
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1
УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы
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Испания и Португалия хотят совместно провести ЧМ-2030
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1
УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21
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"Манчестер Юнайтед" вернется за Упамекано в 2021 году
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Бен Арфа стал игроком "Бордо"
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Озила и Папастатопулоса не будет в заявке "Арсенала" на Лигу Европы
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Иранский футболист дисквалифицирован на полгода за показанный азиатский разрез глаз при праздновании гола
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"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом"
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1
Кутепов мог продолжить карьеру в "Зените"
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1
"Уфа" выбирает между Рахимовым и Кононовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18