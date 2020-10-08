Главные новости дня: 7 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 октября.

Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче.

"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.

ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы.

Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу.

УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21.

УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы.

"Уфа" выбирает между Рашидом Рахимовым и Олегом Кононовым.

"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом".

"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом".

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Жозепа Бартомеу.

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