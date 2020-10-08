Главные новости дня: 7 октября

Теги спартак москвазенит санкт-петербургцска москвауефафранция

Главные новости дня: 7 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 7 октября.

Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче.

"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.

ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы.

Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу.

УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21.

УЕФА представил схему выплат призовых в Лиге Европы.

"Уфа" выбирает между Рашидом Рахимовым и Олегом Кононовым.

"Спартак" ждет суд из-за матча с "Зенитом".

"Наполи" грозит наказание за неявку на матч с "Ювентусом".

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Жозепа Бартомеу.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче

Сборная Франции уничтожила Украину в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов