Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021

В рамках отбора Евро-2021 молодежная сборная России разгромила молодежную сборную Эстонии.

Отметим, что дублем в матче отметился нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Россия U-21 - Эстония U-21 4:0

Голы: Виллота (аг), 8 - 1:0, Кучаев, 13 - 2:0, Чалов (пен), 21 - 3:0, Чалов, 40 - 4:0

Молодежная сборная России после 9 туров лидирует в своей группе, опережая Польшу на 4 очка.

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