Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию в матче отбора Евро-2021
В рамках отбора Евро-2021 молодежная сборная России разгромила молодежную сборную Эстонии.
Отметим, что дублем в матче отметился нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Россия U-21 - Эстония U-21 4:0
Голы: Виллота (аг), 8 - 1:0, Кучаев, 13 - 2:0, Чалов (пен), 21 - 3:0, Чалов, 40 - 4:0
Молодежная сборная России после 9 туров лидирует в своей группе, опережая Польшу на 4 очка.
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