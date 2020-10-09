Стала известна дата прибытия Венделя в расположение "Зенита"
Стала известна дата прибытия новичка "Зенита" Венделя в расположение клуба.
Как сообщает Bobsoccer, 23-летний бразилец прибудет в Санкт-Петербург в воскресенье, 11 октября.
Напомним, что "Зенит" приобрел Венделя у лиссабонского "Спортинга" за 20,3 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.
В прошлом сезоне на счету футболиста три забитых мяча и три ассиста в 39 играх.
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