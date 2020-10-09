Джикия и Гильерме смогут сыграть против Турции
Голкипер сборной России Гильерме и защитник Георгий Джикия могут принять участие в игре Лиги Наций против Турции.
Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", повторный тест Джикии на коронавирус оказался отрицательным. О результатах теста Гильерме не уточняется, однако ранее "Локомотив" опроверг, что у вратаря высокая температура.
Поединок между Россией и Турцией состоится 11 октября в 21:45 (мск).
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