Джикия и Гильерме смогут сыграть против Турции

Голкипер сборной России Гильерме и защитник Георгий Джикия могут принять участие в игре Лиги Наций против Турции.

Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", повторный тест Джикии на коронавирус оказался отрицательным. О результатах теста Гильерме не уточняется, однако ранее "Локомотив" опроверг, что у вратаря высокая температура.

Поединок между Россией и Турцией состоится 11 октября в 21:45 (мск).

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